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USA: Michigan-Konsumklima trübt sich stärker als erwartet ein

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September angesichts gestiegener Treibstoffpreise stärker als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 3,9 Punkte auf 47,8 Punkte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 51,0 Punkte gerechnet.

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Besonders deutlich verschlechterten sich die Erwartungen der Verbraucher. Aber auch die Bewertung der aktuellen Lage fiel schwächer als im Vormonat aus.

"Angesichts steigender Kraftstoffpreise und Handelsspannungen rechnen die Verbraucher damit, dass ihr Geldbeutel künftig stärker belastet wird", schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage.

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher legten daher auf hohem Niveau noch einmal merklich zu. Auf Sicht von einem Jahr stieg sie von 4,0 auf 4,6 Prozent. Vor dem Iran-Krieg im Februar lag der Wert noch bei 3,4 Prozent. Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) stieg von 3,3 Prozent auf 3,4 Prozent. Die US-Notenbank strebt lediglich eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im August lag sie bei 3,4 Prozent.

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Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der Verbraucher in den USA. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/nas

https://www.sca.isr.umich.edu/

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