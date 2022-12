USA: NAHB-Immobilienindex fällt den zwölften Monat in Folge

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Dezember überraschenderweise erneut verschlechtert. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 2 Punkte auf 31 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Montag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2020 - also zu Beginn der Pandemie.

Es ist der mittlerweile zwölfte Rückgang in Folge. Der Indikator gab damit jeden Monat im ablaufenden Jahr nach. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 34 Punkte gerechnet.

Der NAHB begründete die neuerliche Eintrübung mit den hohen Hypothekenzinsen. Zudem würden die Baukosten stärker steigen als die Inflation. Außerdem schwächle die Nachfrage.

Der Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/he