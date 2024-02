USA: NAHB-Immobilienindex steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um vier Punkte auf 48 Punkte, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 46 Punkte erwartet.

Der Anstieg ist der dritte in Folge, nachdem der Indikator zuvor vier Monate in Folge gefallen war. Der Verband macht die Erwartung von Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in der zweiten Jahreshälfte für die Erholung verantwortlich.

Der Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt.

