USA: NAHB-Immobilienindex steigt weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Februar weiter verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um sieben Punkte auf 42 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit vergangenen September. Volkswirte hatten im Schnitt mit 37 Punkten gerechnet.

Bis Ende des vergangenen Jahres war der Indikator noch zwölf Monate in Folge gefallen. Im Dezember hatte er mit 31 Punkten den niedrigsten Stand seit April 2020 erreicht - also zu Beginn der Corona-Pandemie. Der Markt war im Verlauf des Jahres 2022 durch gestiegene Hypothekenzinsen, hohe Baukosten und fehlende Arbeitskräfte belastet worden. Zuletzt hatte die US-Notenbank Fed jedoch ihr Zinserhöhungstempo verlangsamt.

Der NAHB-Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jkr/la/jha/