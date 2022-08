USA nennen Segeldrohnen-Zwischenfall mit dem Iran 'unangemessen'

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach einem Zwischenfall mit einer Segeldrohne im Persischen Golf haben die USA das Verhalten des Iran kritisiert. Es handle sich um eine jener "störenden und unangemessenen Aktivitäten", die man von Teheran aus der Region bereits gewöhnt sei, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Mittwoch.

Nach Darstellung des US-Verteidigungsministeriums beobachtete die US-Navy am Montag im Persischen Golf ein Schiff der iranischen Revolutionsgarden, das ein unbemanntes US-Boot abschleppte und es scheinbar beschlagnahmen wollte. Das Patrouillenschiff USS Thunderbolt und ein Hubschrauber hätten reagiert und die Iraner zur Übergabe der Segeldrohne aufgefordert. Dies sei geschehen.

Die USA bauen in Zusammenarbeit mit Israel, Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten ein Netzwerk von Segeldrohnen im Persichen Golf auf, um iranische Operationen in der Region zu überwachen. Die kleinen Boote schicken Bilder und andere Daten aus dem vielbefahrenen Binnenmeer an die US-Militärbasis in Bahrain./scb/DP/nas