USA: Neubauverkäufe legen unerwartet deutlich zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im März überraschend stark gestiegen. Es wurden 8,8 Prozent mehr Häuser veräußert als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,9 Prozent erwartet. Der Rückgang im Februar wurde indes deutlich nach unten korrigiert, und zwar von minus 0,3 auf minus 5,1 Prozent.

Im März wurden auf das Jahr hochgerechnet 693 000 neue Häuser verkauft. Es waren annualisiert 668 000 Verkäufe erwartet worden. Der Häusermarkt hat sich in den vergangenen Monaten zwar etwas von dem steilen Zinsanstieg in den beiden Vorjahren erholt. Zuletzt sind die Hypothekenzinsen als Folge der gedämpften Erwartungen hinsichtlich der Leitzinssenkung in den USA aber wieder etwas gestiegen.

Der Immobilienmarkt ist für die US-Wirtschaft von hoher Bedeutung. Unter anderem hängt die Ausgabefreude der Verbraucher von der Entwicklung auf dem Häusermarkt ab./la/he