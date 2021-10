USA: Neubauverkäufe steigen kräftig

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im September stark gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten die Neubauverkäufe um 14,0 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem wesentlich schwächeren Anstieg um 2,5 Prozent gerechnet. Auf das Jahr hochgerechnet wurden 800 000 neue Häuser verkauft.

