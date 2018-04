USA: Neubauverkäufe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im März stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 4,0 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur einen Anstieg um 1,9 Prozent erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet stiegen die Hausverkäufe auf 694 000 Einheiten. Hier war lediglich ein Wert von 630 000 erwartet worden.

Zudem sind die Verkäufe im Vormonat laut revidierten Zahlen gestiegen. Sie hatten im Februar um 3,6 Prozent zugelegt. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang um 0,6 Prozent ermittelt worden./jsl/jkr/tos