Von Gavin Bade

DOW JONES--Die USA haben neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen.

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Das Büro des US-Handelsbeauftragten veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse einer monatelangen Zolluntersuchung zu den Subventionen für Industriezweige in China, den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in anderen Ländern, darunter Japan, Südkorea, Indien und Vietnam.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte, diese Subventionen und andere staatliche Hilfen hätten in den betroffenen Volkswirtschaften Überkapazitäten in der Industrie geschaffen. Dadurch könnten deren Unternehmen die Weltmärkte mit billigeren Waren überschwemmen und das Geschäft von US-Produzenten untergraben.

Der neue Zollvorschlag gilt für den Großteil der Exporte aus den betroffenen Volkswirtschaften, wird jedoch keine bestimmten Branchen betreffen, die bereits separaten, mit der nationalen Sicherheit begründeten US-Abgaben unterliegen. Dazu zählen Stahl, Aluminium, Automobile und andere Produkte, für die während Trumps zweiter Amtszeit bereits Zölle verhängt wurden.

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Die neuen Zollvorschläge verständen sich nicht zuzüglich zu den früheren Zöllen, die gegen 60 Volkswirtschaften wegen Bedenken hinsichtlich Zwangsarbeit erhoben wurden, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Stattdessen soll jeweils der höhere Zollsatz aus den Überkapazitätszöllen und den Zöllen wegen Zwangsarbeit gelten.

Im Rahmen der Maßnahme schlagen die USA einen Zoll von 20 Prozent auf die meisten chinesischen Produkte vor. Dieser würde zu den Zöllen aus Trumps erster Amtszeit hinzukommen, jedoch nicht zusätzlich zu den jüngeren Zöllen wegen Zwangsarbeit erhoben werden.

Die Zölle auf China könnten auf 40 Prozent steigen, falls die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern scheiterten. Die Abgaben würden jedoch nicht für Konsumgüter im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar gelten, die die USA und China im Rahmen ihrer Handelsratsinitiative für niedrigere Zölle identifiziert haben.

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Die neue Maßnahme sei noch nicht endgültig, sagte der hochrangige US-Beamte. Neue Zollsätze würden jedoch frühestens im Januar nach einer Stellungnahmefrist für betroffene Branchen eingeführt.

Die neuen Zölle würden von der chinesischen Regierung und anderen ausländischen Hauptstädten erwartet, sagte der US-Beamte, und würden den laufenden Handelsfrieden zwischen Washington und Peking nicht gefährden.

Auch die Zölle auf andere Handelspartner der USA würden im Rahmen der Maßnahme steigen, jedoch nicht über die Werte hinaus, auf die sich die Trump-Administration mit ausländischen Regierungen in einer Reihe von Handelsabkommen im vergangenen Jahr geeinigt hatten. Das bedeutet, dass der Gesamtzollsatz für die EU, Japan und Südkorea zumindest zunächst nicht über 15 Prozent steigen wird, erklärte der US-Beamte gegenüber Reportern.

Die USA werden keine Zölle auf Norwegen und Mexiko empfehlen, sagte der Beamte, obwohl diese Länder zu den Zielen der im März angekündigten Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten gehörten. Der US-Beamte machte keine Angaben dazu, ob oder wann neue Zölle auf diese Länder vorgeschlagen werden könnten.

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DJG/DJN/rio/ros

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November 25, 2026 09:01 ET (14:01 GMT)