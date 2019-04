USA: Privatbeschäftigung steigt weniger als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im März überraschend wenig gestiegen. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch mitteilte, wurden 129 000 Arbeitsplätze geschaffen. Das ist der schwächste Zuwachs seit September 2017. Analysten hatten mit einem Zuwachs von 175 000 Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Stellenaufbau im Vormonat leicht von 183 000 auf 197 000 korrigiert.

Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag. Die ADP-Zahlen gelten an den Märkten als Richtschnur dafür, wenngleich viele Analysten die Prognosekraft der Daten anzweifeln./bgf/jkr/mis