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USA: Private Einkommen sinken unerwartet

09.04.26 15:36 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen im Februar unerwartet gefallen. Sie sanken sie im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Einkommen noch um 0,4 Prozent gestiegen.

Die privaten Konsumausgaben legten im Januar um 0,5 Prozent zu. Hier war ein Anstieg von 0,6 Prozent erwartet worden.

Der Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 2,8 Prozent. Die Rate verharrte damit wie von Volkswirten erwartet auf dem Niveau vom Vormonat. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, sank wie erwartet auf 3,0 Prozent, nachdem sie im Vormonat bei 3,1 Prozent gelegen hatte.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Sie strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Feb orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an dem PCE-Index. Zuletzt hatte sie den Leitzins Mitte März unverändert in der Spanne zwischen 3,50 Prozent und 3,75 Prozent belassen./jsl/he