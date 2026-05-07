DAX24.978 +1,0%Est506.272 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 +4,1%Nas25.477 -0,4%Bitcoin53.845 +0,3%Euro1,1352 ±-0,0%Öl72,92 -0,3%Gold4.030 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Bayer BAY001 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: Dow höher erwartet -- DAX fester -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, Kioxia, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
DAX grückt wieder näher an 25.000 Punkte heran - KI-Euphorie kehrt zurück DAX grückt wieder näher an 25.000 Punkte heran - KI-Euphorie kehrt zurück
IBM: Technologische Fortschritte und Quantencomputing als Wachstumstreiber IBM: Technologische Fortschritte und Quantencomputing als Wachstumstreiber
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Private Einkommen steigen stärker als erwartet - PCE-Inflation legt zu

25.06.26 14:54 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen unerwartet stark gestiegen. Im Mai legten sie im Monatsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt nur mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Einkommen noch stagniert.

Die privaten Konsumausgaben zogen im Mai ebenfalls um 0,7 Prozent an. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben noch um abwärts revidierte 0,4 Prozent zugelegt.

Der Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich wie erwartet von 3,8 auf 4,1 Prozent. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg leicht auf 3,4 Prozent. Auch dies hatten Analysten prognostiziert. Die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise treiben die Inflation an.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet./jkr/jsl/jha/