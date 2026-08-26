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USA: Private Einkommen steigen überraschend stark

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen stärker gestiegen als erwartet. Im Juli legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt wie bereits im Monat zuvor mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet.

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Die privaten Konsumausgaben legten ebenfalls stärker als erwartet zu. Hier meldete das Ministerium für Juli einen Anstieg um 0,2 Prozent. Analysten hatten einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben um 0,3 Prozent zugelegt.

Der Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, verharrte im Juli im Jahresvergleich auf 3,7 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang der Jahresrate auf 3,6 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise um 0,2 Prozent und damit stärker als erwartet. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, verharrte wie erwartet auf 3,3 Prozent.

Der PCE-Index stellt die Preisentwicklung für private Haushalte dar und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet./jkr/jsl/nas

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