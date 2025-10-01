DAX23.974 +0,4%Est505.549 +0,3%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +1,4%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.116 +2,0%Euro1,1756 +0,2%Öl65,48 -2,4%Gold3.873 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

USA: Privatwirtschaft baut unerwartet Arbeitsplätze ab - ADP

01.10.25 14:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft der USA hat im September unerwartet Arbeitsplätze abgebaut. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 51.000 erwartet. Es ist der stärkste Rückgang seit März 2023.

Wer­bung

Zudem ist die Beschäftigtenzahl im August um revidierte 3.000 Stellen gefallen, nachdem zunächst ein Anstieg um 54.000 Stellen erwartet wurde.

Trotz des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal, seien die Arbeitgeber zurückhaltend bei Neueinstellungen, kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Damit sei erneut bestätigt worden, was man zuletzt auf dem Arbeitsmarkt beobachte.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht steht eigentlich an diesem Freitag an. Allerdings ist noch unklar, ob er angesichts des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown) veröffentlicht wird./jsl/jha/