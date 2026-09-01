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USA raten Staatsbürgern in Nahost zur Vorsicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA rufen ihre Staatsbürgerinnen und -bürger im Nahen Osten angesichts der verschärften Spannungen dort zur Vorsicht auf. US-Botschaften in der Region veröffentlichten auf ihren Websites Sicherheitswarnungen, in denen sie auf eine weiterhin komplexe Sicherheitslage verwiesen. Es bestehe die Gefahr einer "unvorhergesehenen Eskalation", hieß es. US-Bürgerinnen und Bürger, die sich derzeit im Nahen Osten aufhielten, sollten erhöhte Wachsamkeit walten lassen und sich auf mögliche Flugausfälle, Luftraumsperrungen und Reisebeeinträchtigungen einstellen.

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Die USA hatten sich während des Iran-Kriegs bereits zuvor mit entsprechenden Warnungen an ihre Bürgerinnen und Bürger im Ausland gewendet. Der erneute Aufruf zur Vorsicht erfolgte nun, nachdem der Krieg in der Nacht zu Montag erstmals seit Wochen wieder mit gegenseitigen Angriffen militärisch eskaliert war. Am Dienstag informierten die USA zudem über neue Angriffe gegen den Iran. Präsident Donald Trump warnte Teheran, dass sein Land im Fall von Gegenangriffen noch umfangreicher zuschlagen würde./fsp/DP/he

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