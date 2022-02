USA richten Asien-Pazifik-Gipfel 2023 aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA werden Gastgeber des Gipfels der Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im kommenden Jahr. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, teilte am Donnerstag mit, Ziel der US-Regierung sei unter anderem, eine "freie und offene" Indopazifik-Region sicherzustellen. US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris hätten die Ausrichtung des Treffens der Staats- und Regierungschefs von Apec angeboten, weil sich die USA "auf die Ausweitung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen in der Region" konzentrieren wollten. Biden sieht in China den mächtigsten Konkurrenten für die USA. Zum genauen Datum und zum Ort des Gipfels in den USA machte Psaki keine Angaben.

Die 1989 gebildete Apec-Gemeinschaft repräsentiert mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung. Außer China, den USA, Russland und Japan gehören auch Südkorea, Kanada, Mexiko, Chile, Peru, Neuseeland, Australien, Papua-Neuguinea, Taiwan, Hongkong, Brunei, Indonesien, Malaysia, Singapur, die Philippinen, Thailand und Vietnam dazu. In diesem Jahr hat Thailand den Apec-Vorsitz. Das Weiße Haus teilte mit, die USA freuten sich auf die Zusammenarbeit mit Gastgeber Thailand in diesem Jahr und mit Peru im Jahr 2024 - dann will das südamerikanische Land das Treffen veranstalten./cy/DP/eas