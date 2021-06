USA: Schwebende Hausverkäufe legen kräftig zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Häusermarkt entwickelt sich weiter robust. Im Mai erhöhten sich die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe kräftig. Die Zahl stieg gegenüber dem Vormonat um 8,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang von im Schnitt 1,0 Prozent gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die sogenannten schwebenden Hausverkäufe um starke 13,1 Prozent. Der US-Häusermarkt ist durch die Corona-Pandemie nur kurzzeitig belastet worden. Mittlerweile profitiert der Markt erheblich von der ungebremsten Suche der Haushalte nach Wohnraum.

Die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe, die auch als schwebende Hausverkäufe bezeichnet werden, gelten als Frühindikator für den Häusermarkt in den USA, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden.

