USA: Schwebende Hausverkäufe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe in den USA haben im August stärker als erwartet zugelegt. Die Zahl stieg um 8,8 Prozent zum Vormonat, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 3,1 Prozent gerechnet.

Dies ist der vierte Anstieg in Folge. Im Juli waren sie um 5,9 Prozent gestiegen. Im Juni und vor allem im Mai hatten sie stark zugelegt. In den Monaten März und April war es wegen der Corona-Krise jeweils zu drastischen Einbrüchen gekommen. Der Markt hat diese Verluste mittlerweile aber mehr als wett gemacht.

So stieg die Zahl der schwebenden Hausverkäufe im August im Jahresvergleich um 20,5 Prozent. Hier hatten Volkswirte nur mit einem Anstieg um 17,6 Prozent gerechnet.

Die schwebenden oder noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe gelten als Frühindikator für den Häusermarkt in den USA, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden./jkr/he