USA sehen Iran hinter Drohnenangriff in Aserbaidschan

07.03.26 19:21 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Auch die US-Regierung sieht den Iran hinter einem Drohnenangriff auf Aserbaidschan am Donnerstag. Es handele sich dabei um eine eklatante Verletzung der Souveränität des Landes und eine "unnötige Eskalation der Aggression" des Irans, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington laut einer Mitteilung. "Angriffe auf das Gebiet unserer Partner sind inakzeptabel und werden mit entschlossener Unterstützung der USA für diese Partner beantwortet werden", hieß es darin.

Der Iran hat auf die seit einer Woche laufenden massiven Angriffe Israels und der USA mit dem Beschuss von Nachbarländern reagiert. Besonders betroffen sind die Staaten in der Golfregion. Aber auch der nördliche Nachbar Aserbaidschan meldete am Donnerstag einen Vorfall.

Nach Angaben der Regierung war in der autonomen Exklave Nachitschewan eine Drohne in die Abfertigungshalle eines Flughafens eingeschlagen und eine weitere in der Nähe eines Schulgebäudes abgestürzt. Baku machte Teheran dafür verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Der iranische Generalstab wies die Vorwürfe zurück./lkl/DP/mis