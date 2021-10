USA 'sehr besorgt' über Provokationen Chinas gegenüber Taiwan

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben sich "sehr besorgt" über die jüngsten Militäraktionen Chinas gegenüber Taiwan geäußert. Das Eindringen chinesischer Militärflugzeuge in die Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) Taiwans sei "destabilisierend, riskiert Fehlkalkulationen und untergräbt Frieden und Stabilität in der Region", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Sonntag in einer Stellungnahme in Washington.

Er sprach von "provokanten militärischen Aktivitäten" und forderte Peking auf, den militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan einzustellen. Die USA stehen nach seinen Worten voll hinter Taiwan. "Wir haben ein andauerndes Interesse an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße." Die USA würden Taiwan weiter unterstützen, ausreichende Fähigkeiten zur Selbstverteidigung zu wahren. "Die Verpflichtung der USA gegenüber Taiwan ist felsenfest."/lw/DP/he