USA: Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich weniger als erwartet ein

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Juni weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 55,3 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 54,0 Punkte gerechnet.

"Die leichte Verlangsamung des Wachstums im Dienstleistungssektor war auf einen Rückgang der Auftragseingänge und der Beschäftigung zurückzuführen", kommentierte Anthony Nieves vom ISM. "Logistische Herausforderungen, ein begrenztes Arbeitskräfteangebot, Materialknappheit, Inflation, die Coronavirus-Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich weiterhin negativ auf den Dienstleistungssektor aus."

Der Stimmungsindikator liegt trotz des Rückgangs noch deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Indikator signalisiert damit ein robustes Wachstum im Dienstleistungssektor./jsl/jha/