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USA: Stimmung im US-Dienstleistungssektor schwächelt

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Oktober eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,4 Punkte auf 54,5 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 54,8 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit aber klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern und signalisiert weiter eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

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Der Indikator für neue Aufträge gab merklich nach. Auch der Wert für bezahlte Preise fiel schlechter als im Vormonat aus. Verbessert hat sich der Beschäftigungsindikator. Am Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

"Ungeachtet des leichten Rückgangs hat sich die Perspektive des US-Dienstleistungsgewerbes im Oktober kaum verändert", schreibt Helaba-Ökonom Ralf Umlauf. "Der Index liegt klar in der Expansionszone und zusammen mit dem Pendent des Verarbeitenden Gewerbes ergibt sich so eine positive Indikation für den gesamtwirtschaftlichen Output."/jsl/jha/

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