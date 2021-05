USA: Stimmung in New Yorker Industrie trübt sich etwas ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Mai etwas verschlechtert. Der Empire-State-Index fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 24,3 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 23,9 Punkte gerechnet.

Die Wirtschaftsaktivität sei erneut solide gewachsen, kommentierte die New Yorker Fed. Sowohl Neuaufträge als auch Auslieferungen seien deutlich gestiegen. Allerdings verlängerten sich auch die Lieferzeiten. Sowohl die Preise für Vorleistungen als auch die Verkaufspreise der Unternehmen seien in Rekordtempo gestiegen. Dies dürfte sowohl Folge des internationalen Preisanstiegs für Vorprodukte und Rohstoffe sein als auch auf die wirtschaftliche Belebung durch weniger Corona-Beschränkungen zurückzuführen sein./bgf/jkr/jha/