DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -4,7%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.617 -1,4%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
DHL-Aktie: Filialnetz der Post wird besser - aber weiter große Lücken DHL-Aktie: Filialnetz der Post wird besser - aber weiter große Lücken
Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Streitkräfte setzen Seeblockade weiter durch

18.04.26 17:11 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär setzt nach eigenen Angaben die Seeblockade in der Straße von Hormus und in der Nähe der Meerenge weiter durch. Seit Beginn der Maßnahme hätten 23 Schiffe auf Anweisung der US-Streitkräfte ihren Kurs geändert oder seien umgekehrt, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Seeblockade richtet sich gegen Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel.

Centcom veröffentlichte ein Foto von einem Küstenkampfschiff im Arabischen Meer. Auf weiteren, auf Freitag datierten Bildern sind Kampfhubschrauber zu sehen, die über beziehungsweise in der Nähe der Straße von Hormus über dem Wasser fliegen. Im Hintergrund sind Handelsschiffe zu sehen. Die Soldaten sorgten "durch ihre sichtbare Präsenz für die Wahrung der Freiheit der Schifffahrt", hieß es dazu.

Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist der Handel durch die wichtige Meerenge weitgehend zum Erliegen gekommen - daran änderten bislang auch weder die US-Seeblockade noch die am Freitag vom Iran verkündete Öffnung, die mittlerweile wieder widerrufen ist./scr/DP/zb