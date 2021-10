USA: Stundenlöhne steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im September stärker gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Lohnzuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Stundenlöhne ebenfalls deutlich um 4,6 Prozent./bgf/jsl/nas