USA und Europäer sprechen über Ölembargo gegen Russland

Von Janet H. Cho

NEW YORK (Dow Jones)--US-Außenminister Antony Blinken hat erklärt, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten eine "sehr aktive Diskussion" über ein Einfuhrverbot von russischem Öl führen, da die westlichen Länder den Druck auf Russland weiter erhöhen wollen, den Angriff auf die Ukraine einzustellen. Blinken, der sich auf einer Europareise befindet, sagte, er habe mit Präsident Joe Biden und anderen Kabinettsmitgliedern telefoniert und die USA sprächen nun mit europäischen Politikern, um in koordinierter Weise die Möglichkeit eines Importverbots für russisches Öl zu prüfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass es auf den Weltmärkten weiterhin ein angemessenes Ölangebot gibt.

Die USA suchen auch nach Möglichkeiten, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij zu helfen, da das russische Militär seine Bombardierungen fortsetzte, einschließlich des Beschusses ziviler Stadtviertel. Blinken, der sich aus Moldawien meldete, sagte in der CNN-Sendung State of the Union, dass die USA mit Polen über die Lieferung von Militärgütern sprechen, falls Polen beschließt, einen Teil seiner MiG-Jets aus russischer Produktion an die Ukraine zu schicken. Die USA wollen dabei behilflich sein, sagte er, indem sie sicherstellen, dass alles, was sie den Ukrainern zur Verfügung stellen, auch an sie geht, um eine eventuelle Sicherheitslücke für Polen auszugleichen".

Blinken sagte, die Verbündeten der USA, die Nato, die Europäische Union und die G7-Länder würden sich darauf vorbereiten, in den kommenden Tagen zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen und weitere Schritte zu unternehmen, um den Ukrainern das zu geben, was sie brauchen, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.

Die bisher gegen Russland verhängten globalen Sanktionen seien "verheerend", sagte Blinken dem CBS-Magazin Face the Nation. "Der Rubel befindet sich im freien Fall. Ihr Aktienmarkt ist seit fast einer Woche geschlossen. Die Verbraucher sind nicht in der Lage, grundlegende Produkte zu kaufen, weil die Unternehmen aus Russland fliehen, also hat das große Auswirkungen".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2022 01:18 ET (06:18 GMT)