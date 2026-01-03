DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas22.778 -1,6%Bitcoin57.058 -0,8%Euro1,1785 -0,2%Öl70,90 -0,1%Gold5.183 +0,4%
USA und Iran setzen Atomverhandlungen nach Pause fort

26.02.26 18:27 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Die USA und der Iran haben ihre Atomverhandlungen wieder aufgenommen. Nach Beratungen der jeweiligen Delegationen in Genf kamen Vertreter beider Staaten wieder zu Gesprächen in der Residenz des Omans zusammen, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet derlei Absichten und zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte der Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen./arb/DP/he