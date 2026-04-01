Durchbruch im Golf: USA-Iran-Waffenruhe öffnet Strasse von Hormus. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Deeskalation im Nahost-Konflikt: Trumps Ultimatum abgelaufen - USA und Iran beschließen Waffenruhe -- Asiens Börsen legen zu -- Ölpreise fallen massiv Bitcoin und Co.: Goldman Sachs sieht möglichen Boden bei Kryptowährungen - aber mit Einschränkungen. Wells Fargo bleibt ultra-bullish für Goldpreis: So teuer wird Gold Ende 2026. NVIDIA-Aktie und die 40-Milliarden-Wette: Fehlentscheidung oder strategischer Schachzug? Trendwende bei Tesla-Konkurrent: Warum Jim Cramer jetzt auf NIO setzt.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung