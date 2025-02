USA und Russland schlagen neuen Weg in der Ukraine-Frage ein

Von Michael R. Gordon, Brian Schwartz und James Marson

DOW JONES--Die USA und Russland haben sich darauf geeinigt, Teams zu ernennen, die über eine Beilegung des Krieges in der Ukraine verhandeln sollen. Dies bedeutet ein Ende der dreijährigen US-Politik, die sich darauf konzentrierte, Moskau zu isolieren und Kiew so lange zu unterstützen, wie es bereit war, weiter zu kämpfen.

Die Ankündigung eines formellen Prozesses zur Beendigung des Krieges folgte auf Gespräche auf höchster Ebene zwischen Washington und Moskau in Riad, die darauf abzielten, die angespannten Beziehungen Washingtons zu Moskau wiederherzustellen.

"Wir haben seit fast drei Jahren nicht mehr wirklich viel mit den Russen zu tun gehabt, und damit ist der Tisch für künftige Gespräche gedeckt", sagte Außenminister Marco Rubio über das Treffen. "Wie sich das entwickelt, hängt von den Parteien und ihrer Bereitschaft ab, nicht nur Verpflichtungen einzugehen, sondern sie auch einzuhalten. Das wird sich in den kommenden Wochen herausstellen"

Später am Dienstag sagte Präsident Donald Trump vor Reportern in Mar-a-Lago, die Gespräche zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien seien "sehr gut" gewesen

Die Treffen zwischen US-amerikanischen und russischen Diplomaten am Dienstag endeten ohne Ankündigung eines Gipfeltreffens zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Auf die Frage, ob ein solches Treffen bis zum Ende dieses Monats stattfinden könnte, sagte Trump: "Wahrscheinlich".

Trump signalisierte auch, dass er die Abhaltung von Wahlen in der Ukraine befürwortet, wenn diese an Verhandlungen teilnehmen will - ein Schritt, der Kiew wahrscheinlich weiter isolieren wird, während Moskau und Washington die Gespräche vorantreiben.

"Ich würde sagen, dass die Menschen in der Ukraine, wenn sie einen Platz am Tisch wollen, sagen müssten: 'Es ist lange her, dass wir eine Wahl hatten'", sagte Trump. "Das ist keine Sache Russlands, das ist etwas, das von mir und vielen anderen Ländern kommt."

Trumps Äußerungen spiegeln Aspekte früherer Äußerungen Putins wider, wonach die Ukraine Wahlen abhalten sollte. Die Amtszeit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lief 2024 aus, aber die Wahlen wurden verschoben, da die ukrainische Gesetzgebung die Durchführung von Wahlen verbietet, solange das Land unter Kriegsrecht steht.

Der US-Präsident griff Selenskyj scharf an, weil er seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht hatte, dass die Ukraine nicht in die Gespräche der USA mit Moskau einbezogen worden war. "Sie sind seit drei Jahren dabei", sagte Trump. "Ihr hättet es in drei Jahren beenden sollen. Ihr hättet ihn nie beginnen dürfen." Der Krieg begann, als Russland die Ukraine im Februar 2022 angriff.

"Ich mag ihn persönlich. Er ist in Ordnung", sagte Trump über Selenskyj. "Aber ich kümmere mich nicht um 'persönlich'. Mir geht es darum, die Arbeit zu erledigen. Sie haben jetzt eine Führung, die einen Krieg zugelassen hat, den es gar nicht hätte geben dürfen."

Einige der Gespräche über den Ukraine-Konflikt während der Klausurtagung in Riad zeigten die Schwierigkeiten auf, die überwunden werden müssen, um einen Krieg zu beenden, der bereits mehr als eine Million Opfer gefordert hat.

