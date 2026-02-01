DAX25.099 +0,5%Est506.161 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +5,0%Nas22.864 +1,0%Bitcoin56.077 +3,1%Euro1,1783 +0,1%Öl71,43 +0,3%Gold5.189 +0,9%
USA und Ukraine bereiten neue Gesprächsrunde mit Russland vor

25.02.26 13:22 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Im Rahmen der von den USA vermittelten ukrainisch-russischen Friedensgespräche ist am Donnerstag in der Schweiz ein neues Treffen zwischen Vertretern der Ukraine und der USA geplant. "Ich habe gerade mit (dem Chefunterhändler) Rustem Umjerow gesprochen. Er wird morgen ein Treffen mit den US-amerikanischen Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner haben", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Journalisten. An dem Treffen werde auch der ukrainische Wirtschaftsminister Olexij Sobolew teilnehmen. Umjerows Pressesprecherin bestätigte den Termin und nannte Genf als Gesprächsort. Zuvor hatte Witkoff bereits die Reise nach Genf am Donnerstag angekündigt.

Thema der Unterredungen sollen ein Wiederaufbauprogramm für die Ukraine und die Vorbereitung eines Dreiertreffens mit einer russischen Delegation "Anfang März" sein. Umjerow habe die Anweisung erhalten, Einzelheiten eines geplanten neuen Gefangenenaustauschs zu erörtern.

Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington drängt Kiew und Moskau seit mehreren Monaten zu einem Friedensschluss./ast/DP/mis