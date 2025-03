USA: Verbrauchervertrauen fällt auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Der Konsumindikator sei um 7,2 Punkte auf 92,9 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Anfang 2021. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 94,0 Punkte gerechnet. Der Wert für den Monat Januar wurde allerdings von 98,3 auf 100,1 Punkte nach oben revidiert.

Wer­bung Wer­bung

Besonders deutlich trübten sich im März die Erwartungen der Verbraucher ein. Aber auch die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterte sich merklich.

Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump lässt Befürchtungen über die künftige Inflations- und Wirtschaftsentwicklung wachsen. Die Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung und den Arbeitsmarkt wirkten sich zunehmend auch auf die Bewertung der persönlichen Situation aus, teilte das Conference Board mit. Auch der zuletzt noch anhaltende Optimismus über die künftige Einkommensentwicklung sei größtenteils verschwunden. Die anhaltende Inflation, hohe Finanzierungskosten und ein schwächerer Arbeitsmarkt belasteten die Finanzen der privaten Haushalte./jsl/la/he