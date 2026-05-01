DAX25.243 -0,6%Est506.088 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +0,6%Nas26.703 +1,4%Bitcoin66.130 -0,4%Euro1,1629 -0,1%Öl99,52 +3,3%Gold4.522 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX belastet -- Wall Street höher -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Ferrari, Softbank, Infineon, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier
Harmonic: Vom TV-Pionier zum Breitband-Monopolisten Harmonic: Vom TV-Pionier zum Breitband-Monopolisten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Verbrauchervertrauen fällt besser als erwartet aus

26.05.26 16:41 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Mai besser als erwartet ausgefallen. Der Konsumindikator fiel zwar um 0,7 Punkte auf 93,1 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem deutlicheren Rückgang auf 92,0 Punkte gerechnet. Zudem wurde der Wert für den Vormonat von 92,8 auf 93,8 Punkte nach oben revidiert.

Verbessert haben sich die Konjunkturerwartungen. Die Bewertung der Lage verschlechterte sich hingegen. "Das Verbrauchervertrauen ist im Mai leicht gesunken, da sich die inflationären Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten verstärkt haben", sagte Dana M. Peterson, Chefökonomin beim Conference Board./jsl/jha/