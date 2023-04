USA: Verbrauchervertrauen sinkt merklich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im April eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 2,7 Punkte auf 101,3 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit 104,0 Punkte.

Belastet wurde der Indikator durch die merklich eintrübten Erwartungen. Die schwachen Erwartungen deuten laut dem Conference Board weiterhin auf eine Rezession hin. Die Bewertung der aktuellen Lage hellte sich hingegen etwas auf.

Die Daten wurden zwischen dem 3. bis 19. April erhoben./jsl/zb