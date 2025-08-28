DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.276 ±-0,0%Nas21.481 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,39 -2,0%Gold3.388 +0,6%
USA: Verbrauchervertrauen trübt sich etwas ein

26.08.25 16:27 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August wieder eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 1,3 Punkte auf 97,4 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten bereits mit einem Rückgang des Indikators gerechnet.

Zudem wurde der Vormonatswert von 97,2 Punkte auf 98,7 Punkte nach oben revidiert. Damit bleibt es bei dem für Juli ermittelten Anstieg.

Die Unterkomponenten des Konsumindikators verzeichneten für August jeweils Rückgänge. Damit trübten sich die Erwartungen der Verbraucher ein, und auch die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterte sich.

Das Verbrauchervertrauen sei zwar leicht gesunken, bleibe jedoch auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten drei Monaten, sagte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. Im Detail habe der Pessimismus hinsichtlich der künftigen Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen leicht zugenommen, und der Optimismus hinsichtlich des künftigen Einkommens habe sich etwas abgeschwächt. Dies wurde Guichard zufolge jedoch teilweise durch stärkere Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geschäftslage der Unternehmen ausgeglichen./la/he