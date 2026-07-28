DAX 25.493 +0,5%ESt50 6.294 +0,2%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,30 -0,8%Nas 24.959 +0,1%Bitcoin 55.925 -0,2%Euro 1,1401 +0,2%Öl 84,1 -4,8%Gold 4.043 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

USA: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator fiel um 1,4 Punkte auf 90,8 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 92,4 Punkte gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 91,2 auf 92,2 Zähler nach oben revidiert.

Werbung

Belastet wurde der Indikator durch die verschlechterte Bewertung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Verbraucher blieben stabil. "Das Verbrauchervertrauen hat sich im Juli leicht abgeschwächt und damit den seit Ende 2021 zu beobachtenden allgemeinen Abwärtstrend fortgesetzt", sagte Dana Peterson, Chefökonomin beim Conference Board./jsl/he