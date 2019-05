USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wiederkäufe von Häusern sind im April erneut gesunken. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,4 Prozent zurückgegangen, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 2,7 Prozent erwartet. Im März waren die Verkäufe um 4,9 Prozent gefallen.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im April 5,19 Millionen Häuser verkauft. Ökonomen hatten mit 5,35 Millionen Häusern gerechnet. Die Bestandsverkäufe sind von großer Bedeutung für den Immobilienmarkt, sie machen in den USA etwa 90 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens aus./jkr/elm/he