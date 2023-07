USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bestandsverkäufe von Häusern im Juni noch deutlicher zurückgegangen als erwartet. Im Monatsvergleich fielen sie um 3,3 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 2,3 Prozent erwartet.

"Die erste Jahreshälfte war mit einem Rückgang der Bestandsverkäufe von 23 Prozent sicherlich ein Wermutstropfen", sagte Lawrence Yun, Chefökonom der NAR. "Weniger Amerikaner waren trotz der üblichen lebensverändernden Umstände auf Achse. Der Nachholbedarf wird sicherlich bald realisiert werden, vor allem wenn sich die Hypothekenzinsen und der Bestand günstig entwickeln."

/la/he