USA: Waffen für Ukraine nicht zweckentfremdet

Heute im Fokus

Nach US-Inflationsdaten: DAX geht mit herben Verlusten ins Wochenende -- Siltronic erwartet 2023 deutliche Einbußen -- BASF rechnet mit Umsatzrückgang -- Beyond Meat, Boeing, thyssenkrupp im Fokus

Niederländisches Zentrales Planungsbüro: Welthandel sinkt im Dezember um 0,9 Prozent. CS-Aktionär Harris hält Übernahme für möglich. Wechsel von Daichi Kamada zu Borussia Dortmund noch nicht fix. Sanofi erhält US-Zulassung Mittel gegen Hämophilie. Deutsche Post-Vorstand mit Appell an die Angestellten. Klimaklage gegen VW vor Gericht abgewiesen - VW-Tochter Audi will E-Autos in den USA bauen.