DAX24.868 +1,1%Est506.023 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 +1,5%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.695 -0,2%Euro1,1604 -0,1%Öl103,7 -1,2%Gold4.521 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo -- PUMA, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Zoom im Fokus
Top News
Samsung-Aktie leichter: Gewerkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro ab Samsung-Aktie leichter: Gewerkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro ab
NVIDIA-Aktie vor dem Wendepunkt? Jetzt startet der nächste Quanten-Milliarden-Trade NVIDIA-Aktie vor dem Wendepunkt? Jetzt startet der nächste Quanten-Milliarden-Trade
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Waffenverkauf an Taiwan 'pausiert'

22.05.26 14:08 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung genehmigt einen milliardenschweren Waffenverkauf an Taiwan vorerst nicht. "Im Moment machen wir eine Pause, um sicherzustellen, dass wir die Munition haben, die wir für Epic Fury brauchen", sagte Marine-Staatssekretär Hung Cao in einer Anhörung des US-Senats. Der Sender Fox News strahlte seine Antwort auf eine Frage von Republikaner Mitch McConnell aus. Als "Operation Epic Fury" (auf Deutsch etwa: "Operation Epische Wut") bezeichnet die US-Regierung seinen Militäreinsatz gegen den Iran.

"Wir stellen nur sicher, dass wir alles haben, aber dann werden die ausländischen Militärverkäufe fortgesetzt, sobald das die Regierung für nötig erachtet", erklärte Cao weiter nach Angaben der Zeitung "The Hill". Die Entscheidung liege letztlich bei Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio.

Es geht um einen Verkauf von Rüstungsgütern im Umfang von bis zu 14 Milliarden US-Dollar (etwa 12 Milliarden Euro). Der von Taiwan angestrebte Waffenkauf sorgt für Spannungen zwischen den USA und China. Die Volksrepublik erhebt Anspruch auf den seit Jahrzehnten demokratisch regierten Inselstaat. Die USA unterhalten inoffizielle Beziehungen zu Taiwan und unterstützen die Insel bei ihrer Verteidigungsfähigkeit - vor allem durch Waffenlieferungen.

Chinas Staatschef Xi Jinping hatte beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Peking vergangene Woche betont, dass der Umgang mit Taiwan entscheidend für die Stabilität ihrer bilateralen Beziehungen sei. Trump seinerseits hat die Frage nach den Waffenverkäufen zuletzt offen gelassen./juw/DP/men