USA: Weitere militärische Infrastruktur im Iran zerstört

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte haben bei anhaltenden Angriffen im Iran eigenen Angaben nach weitere militärische Infrastruktur ins Visier genommen. Zerstört worden seien Kommando- und Kontrollzentren der iranischen Revolutionsgarden, iranische Luftabwehrkapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussbasen sowie Militärflugplätze, wie das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mitteilte. "Wir werden weiterhin entschlossen gegen unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime vorgehen", hieß es. Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angriffen. Seitdem nahmen sie Hunderte Ziele ins Visier. Die USA wollen ihre eigenen Attacken im Iran nach den Worten von US-Präsident Trump noch deutlich verstärken./thn/DP/zb