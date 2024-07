USA: Weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche gesunken. Die Zahl der Hilfsanträge fiel um 10.000 auf 235.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 238.000 Anträge erwartet.

An den Finanzmärkten werden die wöchentlichen Erstanträge als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt stark beachtet. Die Entwicklung auf dem Jobmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, weil sie Hinweise auf die Lohnentwicklung und damit auf die allgemeine Preisentwicklung liefert.

Nach wie vor ist die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt trotz vergleichsweise hoher Zinsen robust. Obwohl sich die Inflation zuletzt abgeschwächt hat und im Juni auf 3,0 Prozent gesunken ist, gab es von der Notenbank keine klaren Signale für eine baldige Zinssenkung . Am Markt wird die erste Zinssenkung nach der starken Inflationswelle für September erwartet./jkr/jsl/mis