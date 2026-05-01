DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +3,7%Nas25.064 -0,2%Bitcoin68.444 +2,2%Euro1,1698 -0,4%Öl114,3 +4,6%Gold4.518 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Wasserstoff-Aktien im Fokus: Warum NEL steigt und Plug Power zurückbleibt Wasserstoff-Aktien im Fokus: Warum NEL steigt und Plug Power zurückbleibt
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA werben für UN-Resolution: Iran soll Drohungen einstellen

04.05.26 20:28 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die USA wollen im UN-Sicherheitsrat für eine Resolution zur Sicherung der Straße von Hormus werben. Darin soll der Iran aufgefordert werden, seine Angriffe und Drohungen gegen die Handelsschifffahrt einzustellen, das Verlegen von Seeminen in der Meerenge zu unterlassen sowie seine Versuche zur Erhebung illegaler Zölle zu beenden, sagte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz. Der Text werde gemeinsam mit Bahrain und anderen Golfstaaten erarbeitet.

Zur Frage, ob man Opposition in dem mächtigsten UN-Gremium erwarte, sagte Waltz: "Wir können uns niemanden vorstellen, der der Tatsache widerspricht, dass man internationale Wasserwege nicht verminen und keine Zölle erheben darf." Unterschied zu einer vorangegangen und am Veto von China und Russland gescheiterten Resolution sei, dass nun eine Waffenruhe herrsche und man nicht mehr in einem "heißen Konflikt" stehe. Waltz ließ offen, wie die Forderungen durchgesetzt werden sollen.

Iran meldet Angriff auf US-Kriegsschiff

Die Lage im Iran-Krieg hat sich derweil erneut deutlich verschärft. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten iranische Angriffe; auch der Oman berichtete von Attacken. Die US-Marine begann nach eigenen Angaben mit der von Trump angeordneten Befreiung festsitzender Schiffe im Rahmen der Initiative mit dem Titel "Projekt Freiheit". Die iranischen Streitkräfte hatten zuvor für sich in Anspruch genommen, US-Marineschiffe am Einlaufen in die Straße von Hormus gehindert zu haben.

Aus dem Iran gab es auch Berichte, wonach zwei iranische Raketen ein US-Kriegsschiff getroffen hätten. Die USA dementierten diese Angaben und betonten, kein Marineschiff sei getroffen worden. Umgekehrt vermeldeten die USA die Zerstörung mehrerer iranischer Schnellboote./apo/DP/he