USA: Wirtschaftswachstum stärker als erwartet

30.09.26 14:54 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Frühjahr überraschend etwas verstärkt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer dritten Erhebung in Washington mitteilte. Eine vorangegangene Schätzung von 1,5 Prozent wurde damit deutlich angehoben. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Im ersten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt um 2,1 Prozent gewachsen.

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In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jkr/jha/