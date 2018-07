USA wollen bei Treffen mit EU auch über Wegfall von Zöllen sprechen

Buenos Aires (Reuters) - Die US-Regierung will Finanzminister Steven Mnuchin zufolge bei den Handelsgesprächen mit der EU am Mittwoch in Washington ihre Vorschläge für den Wegfall von Zöllen vorantreiben.

Der US-Vorstoß, Zölle, andere Handelshemmnisse und Subventionen innerhalb der G7 fallenzulassen, werde von den Partnern in der Industriestaaten-Gruppe ernstgenommen, sagte Mnuchin zum Abschluss des Finanzminister-Treffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) am Sonntag in Buenos Aires. Präsident Donald Trump gehe es sich nicht um Protektionismus, sondern um freien und fairen Handel für die Vereinigten Staaten. "Wir unterstützen den Gedanken, dass der Handel für die Weltwirtschaft wichtig ist, aber er muss zu fairen und gegenseitigen Bedingungen erfolgen", sagte der Minister.

Mnuchin hatte den Vorschlag beim G20-Treffen am Wochenende vorgelegt und dabei insbesondere die Europäer angesprochen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte allerdings, dass die USA zuerst ihre Zölle auf Stahl und Aluminium sowie die Drohung mit Zöllen auf EU-Autos zurückziehen müssten, bevor darüber gesprochen werden könne. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte, dass es wichtig sei, im Dialog zu bleiben. Deshalb sei es gut, dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch nach Washington fahre und die US-Regierung zu einer Kurswende in der Handelspolitik bewegen wolle. Bilaterale Verhandlungen einzelner EU-Staaten werde es nicht geben. Die EU hat für den Fall von US-Autozöllen mit weiteren Vergeltungszöllen gedroht.