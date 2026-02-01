DAX25.048 -0,9%Est506.050 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,9%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.087 -0,5%Euro1,1756 -0,3%Öl71,71 +2,0%Gold4.986 +0,2%
USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fällt deutlich

19.02.26 14:51 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet deutlich gefallen. In der vergangenen Woche sank die Zahl der Anträge um 23.000 auf 206.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es war der stärkste Rückgang seit November. Volkswirte hatten im Schnitt mit 225.000 Anträgen gerechnet.

In der Woche zuvor waren revidiert 229.000 Anträge gestellt worden. Zunächst waren 227.000 ermittelt worden.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Januar unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war./jsl/la/jha/