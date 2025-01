USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fällt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken. Ihre Anzahl fiel in der vergangenen Woche um 9.000 auf 211.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 221.000 Anträgen gerechnet.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie als Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt gelten. Dieser spielt eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen gedämpft./jsl/la/mis