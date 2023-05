USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt wenig verändert. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geringfügig um 4000 auf 229 000 gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Allerdings wurde der Wert für die Woche zuvor deutlich nach unten revidiert, auf nur noch 225 000 von zuvor 242 000.

Experten hatten im Schnitt mit 245 000 Anträgen in der vergangenen Woche gerechnet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als zeitnaher Indikator für die allgemeine Entwicklung am Arbeitsmarkt. Zuletzt gab es Hinweise für eine gewisse Abkühlung des Arbeitsmarktes. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liegen aber weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau und zeigen, wie robust der Arbeitsmarkt immer noch ist.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit über einem Jahr, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Mitte Juni steht die nächste Zinsentscheidung auf dem Programm. Am Markt ist aber noch nicht klar, ob der Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben wird, oder ob die Fed eine Zinspause einlegen wird./jkr/bgf/jha/