USA zur Nato - Wollen Iran nicht angreifen

Brüssel (Reuters) - Die USA haben der Nato zugesichert, nicht gegen den Iran in den Krieg ziehen zu wollen.

Allerdings würden weitere Vorfälle nicht toleriert, sagte der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Mark Esper am Donnerstag in Brüssel. Frankreich habe Esper nach seinem Vortrag vor den Nato-Verteidigungsministern gewarnt, die Allianz-Partner nicht in eine militärische Mission gegen den Iran zu ziehen, sagten Diplomaten. Frankreich, Deutschland und andere EU-Länder hätten zudem ihren Willen unterstrichen, das Atomabkommen mit dem Iran zu erhalten.

Die USA hatten sich einseitig aus dem Abkommen zurückgezogen und schrittweise die Sanktionen gegen den Iran verschärft. Zuletzt verschärften sich die Spannungen, als der Iran eine US-Drohne abschoss. US-Präsident Donald Trump ordnete als Vergeltung einen Militärschlag gegen die Islamische Republik an, zog den Befehl nach eigener Darstellung jedoch in letzter Minute zurück.