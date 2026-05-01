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USA: Zwei Handelsschiffe haben Straße von Hormus passiert

04.05.26 14:44 Uhr

BERLIN/TAMPA (dpa-AFX) - Zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, haben nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert. Sie setzten ihre Reise nun sicher fort, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Das US-Militär sprach von einem "ersten Schritt" im Rahmen der von Trump am Vortag angekündigten neuen US-Initiative "Projekt Freiheit". Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die neue Initiative zielt darauf ab, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge für die Schifffahrt wieder freizumachen. Lenkwaffenzerstörer der US-Marine seien derzeit im Persischen Golf im Einsatz, nachdem sie im Rahmen der neuen Initiative die Straße von Hormus passiert hätten, teilte Centcom mit. US-Streitkräfte unterstützten die Bemühungen zur Wiederherstellung des Schiffsverkehrs für die Handelsschifffahrt aktiv.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den Revolutionsgarden nahesteht, hatte zuvor berichtet, dass die Streitkräfte des Landes US-Zerstörer angeblich daran gehindert hätten, in die Straße von Hormus einzufahren./fsp/DP/nas