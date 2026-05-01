USA: Zwei Handelsschiffe haben Straße von Hormus passiert

BERLIN/TAMPA (dpa-AFX) - Zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, haben nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert. Sie setzten ihre Reise nun sicher fort, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Das US-Militär sprach von einem "ersten Schritt" im Rahmen der von Trump am Vortag angekündigten neuen US-Initiative "Projekt Freiheit". Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

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Die neue Initiative zielt darauf ab, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge für die Schifffahrt wieder freizumachen. Lenkwaffenzerstörer der US-Marine seien derzeit im Persischen Golf im Einsatz, nachdem sie im Rahmen der neuen Initiative die Straße von Hormus passiert hätten, teilte Centcom mit. US-Streitkräfte unterstützten die Bemühungen zur Wiederherstellung des Schiffsverkehrs für die Handelsschifffahrt aktiv.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den Revolutionsgarden nahesteht, hatte zuvor berichtet, dass die Streitkräfte des Landes US-Zerstörer angeblich daran gehindert hätten, in die Straße von Hormus einzufahren./fsp/DP/nas