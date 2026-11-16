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Usha Martin präsentierte Quartalsergebnisse

Usha Martin lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104,6 Millionen USD – ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Usha Martin 104,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net

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